Мир 18 апреля 2024, 11:10 Военный эксперт раскрыл, какое оружие могут использовать ВСУ против Крымского моста Матвийчук: ВСУ могут атаковать Крымский мост с помощью мини-подлодок РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины могут атаковать Крымский мост с помощью новейшего оружия — мини-подлодок. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии News.ru.

«К этому аппарату нужно отнестись максимально серьезно, это очень опасно», — отметил специалист.

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По его словам, на Украине давно хотели получить мини-подлодки. ВСУ могут использовать такие субмарины для диверсий в акватории Черного моря, в том числе против газодобывающих платформ России и разных коммуникаций, значит, и против патрульных катеров Черноморского флота, предположил Матвийчук.

Украинские мини-подлодки могут вооружить торпедами, либо подойти поближе к цели и установить заряд, уточнил военный эксперт. Специалист не исключил, что субмарины оснастят электродвигателями для бесшумного перемещения.

Радиус действия таких подлодок может достигать 300 километров, а из-за небольших габаритов их очень трудно заметить, добавил Матвийчук. В связи с этим он призвал продумывать защиту Крымского моста уже сейчас.

По данным британской газеты The Sun, ВСУ планируют ударить по Крымскому мосту в середине лета. Эксперты, которых опросило издание, предположили, что для атаки Украина будет использовать ракеты Storm Shadow и беспилотные катера.