Транспорт 16 января 2024, 06:44 Крупнейшая в России частная авиакомпания из-за простоя сократит сотрудников в Москве Компания S7 сократит сотрудников в Москве и перераспределит экипажи РИА «Новости»

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По техническим причинам часть лайнеров авиакомпании S7 отправили в простой. Из-за этого пришлось сократить рейсы в Москву и некоторых сотрудников, сообщил «Коммерсант».

Крупнейшая частная авиакомпания России перестала использовать часть самолетов Airbus A320 и А321neo из-за проблем с двигателями. По этой причине пришлось уменьшить число рейсов в Москву и как следствие запланировать сокращения. По информации издания, без работы останутся около 13% московского офиса, или 7% всего штата S7. Другое место подыщут сотрудникам отдела продаж, финансового, коммерческого и экономического департаментов.

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Летные экипажи перераспределят. В сентябре 2023 года выручка авиакомпании от рейсов в Новосибирск приблизилась к московской, и S7 решила сосредоточиться на развитии регионального направления. Часть сотрудников переведут в иркутский и новосибирский филиалы, пилотам предложат пройти переобучение для работы на самолетах другого типа. Некоторые члены экипажей по рекомендации бывшего руководства перейдут на работу в другие авиакомпании.

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