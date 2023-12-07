Мир 07 декабря 2023, 09:26 Обыски по делу о фальшивых деталях для Airbus прошли в Лондоне Bloomberg: в Лондоне прошли обыски по делу о фальшивых деталях для самолетов Кабина пилота Airbus A350 / РИА «Новости»

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Сотрудники Управления по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании (Serious Fraud Office, SFO) провели обыски в доме главы компании AOG Technics Ltd Хосе Саморы Ирала, поставлявшей фальшивые детали для самолетов Boeing и Airbus. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Следственные мероприятия прошли в доме Ирала в Лондоне, задержанного по подозрению в крупном мошенничестве. Он отказался от комментариев, связанных с расследованием в отношении AOG Technics Ltd.

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По данным издания, правоохранители уже допросили одного человека. Отмечается, что к делу также подключилась гражданская авиация Великобритании.

Известно, что AOG Technics Ltd поставляла поддельные компоненты для ремонта реактивных двигателей CFM56, которые стоят на Airbus 320 и Boeing 737. Оказалось, что на часть деталей были выданы фальшивые сертификаты выпуска.

В августе британские авиационные власти сообщили, что зафиксировали «большое количество» подозрительных запчастей. Не исключалось, что фальшивые запчасти могли получить зарубежные авиакомпании, располагающие парком Airbus и Boeing. Пока неизвестно, на скольких самолетах установлены детали с поддельными сертификатами.