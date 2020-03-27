Число пациентов с коронавирусом в России превысило тысячу

В России выявили 196 новых случаев коронавируса за сутки. Общее число пациентов с COVID-19 превысило тысячу человек.

Как сообщили в оперативном штабе, новые случаи зафиксировали в 16 регионах, причем в Мордовии и Дагестане это первые заболевшие. Теперь количество заразившихся коронавирусом в России составляет 1036 человек.

Больше всего заболевших по-прежнему в Москве, за сутки прибавилось еще 157 случаев. Кроме того, новых заразившихся зафиксировали в Крыму (12 человек), Подмосковье (восемь), Волгоградской области (три), Чечне (два), Мордовии (два), Удмуртии (два), Самарской (два), Ивановской (один), Орловской (один), Тульской (один), Ярославской (один), Ростовской (один), Кировской (один) областях, Дагестане (один), Татарстане (один).

За сутки, по информации оперативного штаба, в России скончался один пациент с коронавирусом.

Эпидемия коронавируса началась с Китая в конце 2019 года. Сейчас по всему миру больше 537 тысячи случаев заражения. В России зафиксировали 1 036 случаев в 58 регионах. Три пациента с коронавирусом скончались, выздоровели 45 человек