Координатор «Синих ведерок» выступил за арест водителей-нарушителей

Шкуматов подчеркнул, что «именно так и должна работать Госавтоинспекция».

«В последнее время ГИБДД довольно серьезно сократили. Личного состава для того, чтобы контролировать всех автомобилистов, разумеется, не хватает: только легковых автомобилей в стране — 42 миллиона. Поэтому, конечно же, Госавтоинспекция должна работать с так называемыми опасными водителями, то есть с водителями, которые ведут себя неприемлемым образом», — уточнил блогер.

По его мнению, водитель, который имеет более тысячи нарушений, может быть опасным.

«Соответственно, в данной ситуации Госавтоинспекция начала работать именно так, как от нее ждет общество. То есть не докапываться до человека, который случайно сплошную линию пересек, запутавшись в движении, а именно бороться с теми, кто систематически, грубо и опасно нарушает на дорогах», — подчеркнул Шкуматов.

Он обратил внимание на то, что злостным нарушителей «совсем мало», поэтому их легко вычислить.

Ранее в ГИБДД решили активно заняться за автовладельцами, которые не оплатили больше тысячи штрафов за последние два года. Их отследят по камерам, остановят и передадут судебным приставам, которые арестуют автомобиль нарушителя.