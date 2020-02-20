Приставы помогут ГИБДД «убрать с дороги» злостных нарушителей

ГИБДД активно взялась за автовладельцев, которые в течение последних двух лет не оплатили больше тысячи штрафов. Наказать должников Госавтоинспекции помогут приставы.

Злостных нарушителей отслеживают камеры, останавливают инспекторы ГИБДД, передают их судебным приставам, которые, в свою очередь, арестовывают автомобили должников. Об этом сообщил «Коммерсант».

Госавтоинспекция и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступили к масштабной работе после смертельного ДТП, произошедшего в центре Москвы. Виновником аварии, о которой идет речь, стал злостный неплательщик штрафов.

По данным МВД, свыше 70 автомобилистов и 180 юридических лиц на всей территории России больше тысячи раз нарушили правила дорожного движения и проигнорировали пришедшие после этого штрафные постановления. Еще свыше 10 тысяч автовладельцев и более трех тысяч юридических лиц не оплатили от 100 до тысячи штрафов за нарушение ПДД.

В начале феврала стало известно, что в России может появиться штраф за молчание о нарушении правил дорожного движения. С такой инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, на российских дорогах не работает взаимовыручка. Участники движения оставляют без внимания и помощи пострадавших, а также не сообщают о фактах явного и грубого нарушения правил. Поэтому он предложить штрафовать тех, кто видел нарушение ПДД, но не сообщил о нем в полицию.