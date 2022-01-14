Контроль за соблюдением масочного режима усилили в московском транспорте

Работники казенного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок» будут серьезнее следить за соблюдением антиковидных мер в транспорте Москвы из-за роста случаев ковида. В частности, это коснется метро. Об этом заявил руководитель организации Владислав Султанов.

По его словам, ситуация с заражением коронавирусом в столице, в особенности «омикроном», очень напряженная.

«Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов», — сказал Султанов РИА «Новости».

По его словам, наличие средств индивидуальной защиты продолжат проверять на входах в метро, на вокзалах, на станциях МЦД, МЦК и на наземном транспорте.

«Со своей стороны мы будем соблюдать все предписания Роспотребнадзора, включая порядок нахождения в масках. Это необходимо для того, чтобы пассажиры городского транспорта находились в безопасности», — подчеркнул он.

После новогодних праздников в Москве стало расти число заболевших COVID-19. За прошлые сутки выявили более пяти тысяч новых случаев.