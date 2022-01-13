Максимум с начала ноября по количеству заболевших ковидом выявили в Москве

За последние сутки в 85 российских регионах зарегистрировали 21 155 случаев COVID-19. Сильно выросли показатели в Москве: за последние 24 часа выявили еще 5490 заболевших.

Днем ранее речь шла о 4008 инфицированных. Более пяти тысяч заразившихся в последний раз в столице фиксировали в первой половине ноября 2021 года.

Также в тройку лидеров по количеству случаев за последние сутки также вошли Санкт-Петербург (+1839) и Подмосковье (+1556). В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что за все время эпидемии коронавируса в Московской области сделали 14 264 533 ПЦР-теста.

За последние 24 часа выздоровели 25 984 человека, скончались — 740. С начала пандемии ковид в России подтвердился у 10 723 305 человек, поправились 9 784 348 пациентов, умерли — 319 172.

В среду, 12 января, российский президент Владимир Путин провел совещание с правительством. В числе прочего обсуждался вопрос с распространением коронавируса. Глава государства заявил, что у страны есть несколько недель для подготовки к новой вспышке коронавируса. По прогнозу вице-премьера Татьяны Голиковой, первым удар на себя примет московский регион.