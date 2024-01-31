31 января 2024, 21:26
Компания S7 связала авиаинциденты с помпажем двигателей Boeing 737
S7 изменила правила противообледенительной обработки пассажирских самолетов
Российская авиакомпания S7 решила изменить антиобледенительную обработку двигателей пассажирских самолетов Boeing 737. Теперь эту процедуру будут выполнять только при отключенных двигателях, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
«S7 Airlines изменила технологию противообледенительной обработки на самолетах Boeing 737-800», — указали в сообщении.
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Руководство авиакомпании связало инциденты с помпажем двигателя (краткое нарушение газодинамической устойчивости) на своих рейсах с попаданием частиц жидкости против обледенения. Они приводили к загрязнению лопаток двигательного компрессора при попадании на устройство.
По словам специалистов, это особенно стало ощутимо при работе Boeing 737-800, двигатели которых расположены ниже, чем у других лайнеров. Таким образом, антиобледенительная обработка воздушных судов будет проводится при условии выключенных двигателей, отметили в S7.
Ранее стало известно, что часть лайнеров авиакомпании S7 отправили в простой по техническим причинам. Из-за этого сократили рейсы в Москву и штат сотрудников.
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