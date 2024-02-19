Транспорт 19 февраля 2024, 19:02 Количество аварий на дорогах в Москве за 10 лет снизилось почти на треть Дептранс Москвы: за 10 лет на дорогах в столице зафиксировали на 28% меньше ДТП РИА «Новости»

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За последние 10 лет безопасность дорожного движения в Москве значительно улучшилась. По сравнению с 2014 годом, в 2023-м зафиксировали на 28% меньше аварий, на 65% меньше погибших и на 30% — пострадавших. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«В 2023 году мы провели более 220 изменений в организации движения в 160 очагах аварийности, чтобы снизить вероятность ДТП», — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

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Кроме того, в городе добавили 364 новых пешеходных перехода и обновили 336 светофоров, организовали 218 островков безопасности и установили 770 камер видеоаналитики на МКАД. Также для столичных школьников провели 900 уроков, обучающих правилам дорожного движения.

Число дорожных аварий в январе снизилось в Москве на 16,8%. Число погибших и пострадавших в автомобильных авариях уменьшилось на 31,6% и 19,2% соответственно.