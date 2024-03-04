Транспорт 04 марта 2024, 10:24 Китайские электромобили опередили конкурентов из США Глава Umicore Мидрайх: электромобили в США проиграли конкуренцию с авто в КНР Cfoto/Keystone Press Agency/globallookpress

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Производители электромобилей в США столкнулись с низким уровнем продаж. Обратная ситуация сложилась в Китае, где наладили выпуск простых и недорогих машин, сообщил The Financial Times исполнительный директор бельгийской химической и металлургической компании Umicore Матиас Мидрайх.

«Это просто хорошие автомобили, и люди их покупают», — сказал он о китайских авто.

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Матиас Мидрайх, чья компания сотрудничала с Volkswagen, BMW и Envision AESC, объяснил успех китайской индустрии электромобилей тем, что по техническим характеристикам ее модели не уступали американским, но стоили меньше. Поэтому продажи собственных машин на электродвигателе в Китае опередили развитие этой индустрии в США.

Другие специалисты объяснили невысокий спрос на американские электромобили тем, что местные водители традиционно предпочитали крупногабаритные модели. Аналитик CRU Group Сэм Адхам заявил, что таким машинам требовался более мощный и соответственно дорогой двигатель. Он объяснил низкий спрос недоступностью машин.

В России популярность электромобилей возросла. В 2025 году запустят производство хетчбэка «Атом».