Транспорт 14 мая 2023, 17:39 Когда машина — гаджет. Есть ли будущее у электромобилей в России Автоэксперт Кадаков: спрос на электромобили в России есть как на вторую машину в семье РИА «Новости»

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В России готовят презентацию прототипа нового отечественного электромобиля «Атом». Его серийное производство планируют начать уже в 2025 году. По оценке «Автостата», сейчас такие транспортные средства набирают популярность у россиян. В их плюсах и минусах решил разобраться «360».

Презентация прототипа «Атома»

Прототип электромобиля «Атом» представят на выставке в рамках XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Мероприятие пройдет в Казани 18–19 мая.

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Первые серийные продажи хетчбэка «Атом», по данным Минпромторга Татарстана, запустят в 2025 году. К этому будут готовить и инфраструктуру региона. В этом году в рамках пилотной программы в республике построят 20 быстрых зарядных станций мощностью 150 киловатт-час.

«На данный момент в Татарстане насчитывается 158 электрозаправочных станций и более 400 электромобилей. Производством электрозарядных станций занимаются две татарстанские компании. Всего в России таких компаний пять», — отметил глава татарстанского Минпромторга Олег Коробченко.

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По его оценке, «Атом» получился очень достойным по дизайну и техническим характеристикам. И что важно — такой автомобиль-гаджет адаптирован к российским условиям.

«Пусть мы не первые в мире, кто будет производить электрокары, но не плетемся в хвосте автомобильной повестки и делаем ставку на отечественный электромобиль», — отметил Коробченко.

Министр выразил уверенность, что в России у электромобильной отрасли есть огромные перспективы. Чтобы такие авто стали более привлекательными для покупателей, важно увеличить емкость батарей и сократить время зарядки, пояснил он.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Пока просто второе авто в семье

Несмотря на рост продаж и оптимистичные прогнозы Минпромторга Татарстана, специалисты убеждены, что для развития электромобилей в стране пока еще сделали слишком мало.

«Систему зарядных станций только создают в стране, их еще недостаточное количество даже в городах. На трассах их тоже не хватает, есть регионы, где их практически нет», — отметил в беседе с «360» партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

Но, что называется, мы в процессе роста. Есть и государственная программа, концепция, которая предусматривает создание сети зарядных станций по всей стране. Есть некоторые меры поддержки по созданию таких автомобилей и покупателей. Но они слабоваты, с моей точки зрения. Игорь Моржаретто

По мнению эксперта, пока электромобиль остается только вторым авто в семье и в некотором смысле больше игрушкой.

С мнением Моржаретто согласился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, сейчас такие машины — просто дополнение к привычным авто. Это именно второй автомобиль, но не его замена. И, вероятнее всего, пока в России электромобили будут приобретать в таком ключе.

Электромобиль «Москвич 3е» / РИА «Новости»

Говоря о том, насколько российские условия в принципе подходят для управления электромобилем, Кадаков указал, что на вопрос не стоит смотреть с глобальной точки зрения.

Очевидно, что машины не выберут те, кому нужно ездить по заснеженным трассам из одного областного центра в другой, или любители путешествовать на колесах из Петербурга в Сочи в отпуск.

В ведре вы электричество не принесете, как бензин. Это требует просто другого подхода, другого автомобильного образа жизни. Максим Кадаков

«Это не для всех, но и пикапы не для всех, минивэны не для всех, как и спортивные купе или кабриолеты. Но кому-то они нужны. Надо смотреть на образ жизни, возможности человека», — подчеркнул собеседник «360».

Вместе с тем, по мнению Кадакова, определенное будущее у электромобилей в России все-таки есть. Главное — не делать каких-то глобальных выводов и не противопоставлять электромобиль обычным машинам.

На перспективы развития этой отрасли будут влиять не только запас хода и количество зарядных станций в стране, но и цена. Последний параметр Кадаков назвал ключевым.

«Когда человеку говорят, что вы будете потом экономить, а зарядка будет дешевле, чем бензин, и обслуживание дешевле, это, конечно, здорово, но ему сейчас надо отвалить кучу денег. А все электромобили в среднем на 30, 40, 50% дороже, чем такие же машины с бензиновым двигателем», — пояснил специалист.

РИА «Новости»

Люди, которые снова стали покупать в кредит обычные автомобили, безусловно, не будут делать выбор в пользу более дорогих электромобилей, пусть в будущем их обслуживание и окажется более выгодным.

Если возвращаться к вопросу о сети зарядных станций, то пока темп развития нужной инфраструктуры еще слабый, констатировал Кадаков. Правда, и электромобилей в стране в целом не так много — 25 тысяч, станций при этом чуть более пяти тысяч.

«Но планы у нас великие, в их реализации будут участвовать и структуры Росатома. Планируется, что к 2035 году у нас будет 72 тысячи зарядных станций — это хорошо, но это тоже крайне мало», — добавил эксперт.

Учитывая это, говорить, что даже через пять-семь лет электромобили завоюют российские просторы и будут выдавливать бензиновые машины, опрометчиво, подчеркнул Кадаков.

РИА «Новости»

Статистика продаж электромобилей за апрель

Вместе с тем на сегодняшний день электромобили показывают достаточно неплохие темпы продаж. По данным «Автостата», по итогам апреля этого года в России реализовали 861 единицу таких авто. Это рекордный показатель, подчеркнули эксперты агентства. Для сравнения: в апреле прошлого года объем реализованных электрокаров составил только 180 штук.

В 2023-м продажи электромобилей показывают положительную тенденцию и растут от месяца к месяцу. Тут сказалось и влияние эффекта низкой базы, и появление новых игроков в этом сегменте рынка. Среди них — «Москвич», Evolute, Skywell и Volyah.

В тройку лидеров по продажам в минувшем апреле вошли Volkswagen (198 машин), отечественный Evolute (187 авто) и Tesla (123 экземпляров). Причем Evolute официально реализует свои модели на отечественном рынке, а Volkswagen и Tesla — нет, отметил «Автостат».