Транспорт 23 мая 2023, 02:56 Китайские автомобили Forthing впервые появились в России Две модели китайского бренда Forthing впервые появились на российском авторынке Википедия

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Две модели китайского автомобильного бренда Forthing производителя Dongfeng впервые появились на российском рынке. Это кроссовер T5 EVO и минивэн Yacht, которые привез импортер IXEN Motors Rus, сообщил портал «Китайские автомобили».

Кроссовер T5 EVO, переднеприводный, продается в Китае с 2021 года. Он оснащен турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 197 лошадиных сил и 285 Нм в паре со семиступенчатым «роботом» Magna. Двигатель полностью выполнен из алюминия.

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Длина T5 EVO — 4565 миллиметров, ширина — 1860 миллиметров, высота — 1690 миллиметров. Высота колесной базы — 2715 миллиметров. Дизайн автомобиля выполнил Ханс-Хеннинг Кнопфель, работавший в Volvo и Mercedes-Benz. Стоимость кроссовера составляет от 2 910 000 до 2 999 000 рублей.

В интерьере T5 EVO — блок из двух сенсорных дисплеев и шесть динамиков. Машина оборудована системой кругового обзора, обогревом, вентиляцией и массажем передних кресел и встроенным видеорегистратором.

Семиместный минивэн Yacht оснащен таким же мотором, второй ряд сидений машины оборудован обогревом и вентиляцией. Габариты Forthing Yacht: 4850 миллиметров ― длина, 1900 миллиметров ― ширина, 1715 миллиметров ― высота. Длина колесной базы — 2900 миллиметров. Минивен вдохновлен Toyota Alphard, но короче аналога на 105 миллиметров.

Стоит Forthing Yacht от 3 960 000 до 4 090 000 рублей.

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