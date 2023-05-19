Москва 19 мая 2023, 17:51 «Москвич» поставит 3 тысячи кроссоверов сервисам такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил» Новые автомобили «Москвич 3» поставят сервисам такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил» РИА «Новости»

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Новые «Москвичи» появятся в парках такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил» в 2023-2024 годах. Об этом сообщили в пресс-службе производителя автомобилей.

Во время IV Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest руководство завода «Москвич» и представители компаний People & People заключили договор о сотрудничестве и покупке машин. Три тысячи кроссоверов марки «Москвич 3» поставят в таксопарки «Таксовичкоф» и «Ситимобил» в следующем и в этом году, а большую часть из них планируют завезти в ближайшее время.

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Городской кроссовер «Москвич 3» оснащен автоматической трансмиссией CVT в комплектации «Стандарт». Автомобили появятся в «Таксовичкоф» и «Ситимобиле» во всех российских регионах.

«Водители и пассажиры сервисов такси оценят по достоинству современные и безопасные автомобили „Москвич“. Они будут удобны для ежедневных поездок и обеспечат высокий уровень комфорта», — подчеркнул Дмитрий Пронин, генеральный директор завода.

Ранее стало известно, что «Москвич» продал вдвое больше машин в апреле, чем в марте 2023-го.