В Москве на дорогах установят новые камеры, которые смогут проверять наличие ОСАГО и техосмотра у автомобилистов. А еще комплексы будут следить за наличием шлема у мотоциклистов. Об этом написала газета «Коммерсант».

Функциональные возможности камер на дорогах Москвы будут расширены по заказу мэрии. Например, камеры будут фиксировать развороты и повороты машин не из крайнего ряда, распознавать мотоциклистов без шлема, следить за их опасными маневрами, выявлять нарушения перевозки грузов и правил буксировки. А еще будут «видеть» транспорт без ТО и ОСАГО.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) потратит на аренду 500 дорожных камер для ГИБДД более 3,27 миллиарда рублей, сообщило издание со ссылкой на сайт госзакупок. Нынешняя столичная система состоит из 3,5 тысячи камер. До 2016 года оборудование приобретали в собственность, но потом перешли на договоры аренды.

С 1 сентября в России сменился дорожный знак «Фотовидеофиксация». Вместо него ввели табличку с аналогичным названием, но другими правилами.