Знак «Фотовидеофиксация» на российских дорогах сменила табличка с новыми правилами

Предупреждающий о камерах на дорогах знак фотовидеофиксации заменили на новый знак с аналогичным рисунком, но другими правилами. Как сообщила пресс-служба ГИБДД, нововведение действует с 1 сентября 2021 года.

Согласно сообщению, из правил дорожного движения исключили знак 8.23 «Фотовидеофиксация». Вместо него ввели табличку с таким же названием, но новыми правилами.

Если раньше знак стоял около каждой камеры, то теперь новую табличку начнут вешать только в начале маршрута без уточнения расстояния, где заканчивается фото- и видеоконтроль. Таким образом, если водитель увидит табличку «Фотовидеофиксация» при въезде в населенный пункт, то это означает, что он действует по всей территории.

Как напомнило издание Autonews, идею сократить избыточное количество дорожных знаков предложили власти Москвы совместно с ГИБДД. Инициативу поддержали в Министерстве внутренних дел.

В столичном Центре организации дорожного движения заявили, что нововведение позволит убрать с улиц около 700 старых табличек «Фотовидеофиксация».

По правилам дорожного движения новую табличку с предупреждением о камерах можно вешать вместе со знаками «Начало населенного пункта», «Расстояние до объекта», «Направление главной дороги» и «Полоса движения», а также за пределами населенных пунктов на расстоянии 150−300 метров до зоны контроля.