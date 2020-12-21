КамАЗ создаст грузовик на водородном топливе

На заводе ОАО «КамАЗ» в 2021 году собрались разработать грузовики и автобусы на водородном топливе. На предприятии запланировали приступить к созданию современных машин в следующем году.

«У нас в плане НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — прим. ред.) на следующий год присутствует создание водородного автомобиля 18 тонн и водородного автобуса. Насколько мы успеем это сделать, я не скажу, но в плане есть», — приводит агентство «РЖД-партнер» слова генерального директора компании Сергея Когогина.

Руководитель предприятия добавил, что КамАЗ планирует начать поставки своих электробусов в Европу. Необходимую сертификацию автопроизводитель собирается провести в 2021 году. По словам Когогина, в 2022-м на заводе могут запустить производство легкого коммерческого электромобиля на базе «Камы-1».

Презентация первого в России электромобиля состоялась 10 декабря. Это трехдверный смарт-кроссовер, который создали на основе специализированных цифровых платформ.