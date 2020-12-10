КамАЗ презентовал первый российский электромобиль «Кама-1»

Машина создана полностью на основе технологии цифровых двойников и специализированных цифровых платформ. Уточняется, что у смарт-кроссовера три двери. В целом электромобиль вмещает четырех человек, пишет «ФедералПресс».

«Кама-1» имеет запас хода в 250 километров. Еще он может развивать скорость до 150 километров в час. Российский серийный компактный электромобиль стоит около 1,2 миллиона рублей.