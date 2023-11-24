Транспорт 24 ноября 2023, 12:39 Автоюрист Славнов предложил ввести недорогое ОСАГО для электросамокатов

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ДТП с электросамокатами — явление нередкое, поэтому имеет смысл ввести ОСАГО для владельцев СИМ (средств индивидуальной мобильности). Об этом Общественной Службе Новостей заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, если бы у владельцев самокатов была страховка ОСАГО, это бы значительно упростило действия при ДТП. Просто сделать ее нужно не такой дорогой, как у автомобилистов.

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«Оно могло бы стоить, например, тысячи полторы-две. Тогда пострадавшие люди могли бы обращаться в страховую компанию. Все это фиксировалось бы через приложение», — предложил автоюрист.

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