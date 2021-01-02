Японцы признали, что Honda сама виновата в прекращении поставок в Россию

Комментарии японцев опубликовало РИА «Новости». Пользователь под ником Grtyphoon написал, что на российском рынке присутствуют около полусотни производителей, его емкость составляет свыше двух миллионов автомобилей в год.

«Какое тут может быть место для компании с продажами в 1800 автомашин в год?» — поинтересовался он.

Комментатор cinema предположил, что Honda Motors вела ошибочную стратегию и поплатилась за это. Пользователь jichan подчеркнул, что Honda «сама по себе машина непривлекательная». Поэтому уход концерна с российского рынка закономерен.

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что уход компании с российского рынка ничего не изменит в расстановке сил игроков сегмента. Ноndа всегда ориентировалась на японский, китайский и американский рынки, российские клиенты ее по большому счету никогда не интересовали.