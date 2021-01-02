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    02 января 2021, 23:51

    Японцы признали, что Honda сама виновата в прекращении поставок в Россию

    Анастасия Кукова

    Читатели портала Yahoo News Japan в комментариях к новости об уходе автоконцерна Honda с российского рынка заявили, что компания сама виновата в потере покупателей. Россияне оказались разборчивы и хорошо понимают соотношение цена-качество. Тем более, что компания предлагала им устаревшие модели без рестайлинга.
    Японцы признали, что Honda сама виновата в прекращении поставок в Россию

    Комментарии японцев опубликовало РИА «Новости». Пользователь под ником Grtyphoon написал, что на российском рынке присутствуют около полусотни производителей, его емкость составляет свыше двух миллионов автомобилей в год.

    «Какое тут может быть место для компании с продажами в 1800 автомашин в год?» — поинтересовался он.

    Комментатор cinema предположил, что Honda Motors вела ошибочную стратегию и поплатилась за это. Пользователь jichan подчеркнул, что Honda «сама по себе машина непривлекательная». Поэтому уход концерна с российского рынка закономерен.

    Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что уход компании с российского рынка ничего не изменит в расстановке сил игроков сегмента. Ноndа всегда ориентировалась на японский, китайский и американский рынки, российские клиенты ее по большому счету никогда не интересовали.