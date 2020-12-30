Уход Ноndа с российского рынка посчитали закономерным

В 2022 году Ноndа прекратит поставки своих автомобилей в Россию. Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил «360», что решение компании не принесет для отечественного рынка значительных изменений. Более того, Ноndа и раньше не была заинтересована в российских клиентах.

«На самом деле, компания Honda никогда на российском рынке не работала. Они нас серьезно никогда не рассматривали. У них для себя определено три главных рынка: японский, американский и китайский. Все остальные рынки для них особого значения не имеют, в том числе и российский. Они не скрывали этого», — объяснил Моржаретто.

Кроме того, Ноndа была единственной компанией, которая никогда не рассматривала вопрос о строительстве завода на территории России. В 2015 году в компании заявили, что они сворачивают свою работу на рынке как представительство и будут продавать только одну-две модели через официальных дилеров.

«Если вы поклонник марки, можете прийти к дилеру, заказать машину, и через полгода вам ее привезут. Последнее время они продавали всего две модели: Honda CR-V и Honda Pilot. Продажи штучные, примерно тысяча машин в год — ни о чем», — подчеркнул автоэксперт.

По его словам, для российского рынка, даже кризисного, где продают 1,5 миллиона машин в год — это 0,1%. По предварительной информации, официальных дилеров в стране осталось штук пять.

«Они говорят, что окончательно свернули продажи, но это не значит, что нельзя будет купить машину на вторичном рынке. При желании можно самостоятельно привести сюда новый автомобиль. Они сами поставили себя в такую ситуацию, что наш рынок им неинтересен и развиваться они не хотели», — резюмировал Моржаретто.

Тем не менее их уход не имеет никого значения для тех, кто уже владеет автомобилем Honda, отметил эксперт. Потому что дилеры и официальные сервисные центры продолжают работать.

Свое решение Ноndа объяснила новой стратегией развития автомобильного бизнеса, которая направлена на реструктуризацию операций в условиях изменений мировой автомобильной промышленности. Однако концерн намерен сохранить присутствие силовой и мотоциклетной техники на российском авторынке, уточняет RT.