Япония откажется от продажи новых бензиновых автомобилей

Все новые машины оснастят гибридным, водородным или электрическим двигателем.

Данный вопрос рассматривает Министерство экономики, промышленности и торговли Японии. Обсуждение началось после заявления премьер-министра Есихидэ Суги. По его словам, страна должна свести к нулю выбросы парниковых газов до 2050 года, отметило РИА ФАН.

Власти считают, что решение отказаться от бензиновых двигателей подтолкнет производителей к более интенсивным разработкам в области электродвигателей. Конкретные шаги для достижения цели будут сформированы до конца года.

Ранее в Московской области продлили налоговую льготу для владельцев электромобилей до 2024 года. Автолюбители зарегистрировали в 2019 году 134 электромобиля, а в 2020-м — 235.