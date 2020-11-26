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    26 ноября 2020, 20:18

    Транспортный налог на электромобили отменили в Подмосковье до 2024 года

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В Подмосковье продлили налоговую льготу для владельцев электромобилей до 2024 года. Соответствующее изменение в закон приняла Мособлдума.
    Транспортный налог на электромобили отменили в Подмосковье до 2024 года

    Владельцев электромобилей освободили от уплаты транспортного налога на электромобили вплоть до 2024 года.

    Эту льготу установили в регионе в 2016-м. Мера поддержки стала популярной у жителей Подмосковья, об этом рассказал зампред Мособлдумы, член комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилл Жигарев.

    В прошлом году в Подмосковье было зарегистрировано 134 электромобиля, а в этом году — 235.