Транспортный налог на электромобили отменили в Подмосковье до 2024 года

В Подмосковье продлили налоговую льготу для владельцев электромобилей до 2024 года. Соответствующее изменение в закон приняла Мособлдума.

Владельцев электромобилей освободили от уплаты транспортного налога на электромобили вплоть до 2024 года.

Эту льготу установили в регионе в 2016-м. Мера поддержки стала популярной у жителей Подмосковья, об этом рассказал зампред Мособлдумы, член комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилл Жигарев.

В прошлом году в Подмосковье было зарегистрировано 134 электромобиля, а в этом году — 235.