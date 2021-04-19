Правила покупки автомобиля с пробегом изменятся с 1 мая

Автовладельцы с 1 мая смогут заключать и расторгать договоры купли-продажи машин с пробегом с помощью сайта «Госуслуг». Это сделает сделки более безопасными для покупателей, считает автоэксперт.

«Пользователи госуслуг смогут совершать сделки в режиме онлайн, подписывая документы электронной подписью, и отправлять на регистрацию в ГИБДД», — рассказал в беседе с Autonews.ru директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

Он уточнил, что ни юридическое лицо, ни официальный дилер, не смогут выступать стороной сделки, поскольку открыть личный кабинет на Госуслугах может только физическое лицо.

Чтобы совершить сделку продавцу надо будет подать заявление на портале «Госуслуг» и собрать полный пакет документов на машину. В частности, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО на имя прежнего собственника.

Также продавец должен решить, сохранит он госномера автомобиля за собой, или продаст их вместе с машиной. Если номера решено сохранить за собой, то будет необходимо написать заявление в ГИБДД и оставить номера на хранение до момента регистрации следующего авто.

Такая сделка будет более безопасной для покупателя, считает автомобильный эксперт и юрист Катерина Соловьева. Сервис, как она уточнила, будет проверять машину по базам ГИБДД, налоговой службы, судебных приставов. Также у покупателя будет возможность изучить историю машины.

Однако при заключении сделок онлайн все же лучше проверять автомобиль лично, советует эксперт. Поскольку остаются риски утечки персональных данных и подделки электронной подписи.

Россияне смогут встать на учет в налоговом органе и получить ИНН через портал «Госуслуги». Законопроект об этом подготовил Минфин. Сейчас для того чтобы встать на учет, нужно подать заявление в налоговый орган лично или через представителя либо направить заказным письмом по почте. Но можно заполнить заявление и на сайте ФНС, без посещения налоговой. Однако идти в отделение для получения свидетельства с ИНН все равно придется.