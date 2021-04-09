Россияне смогут встать на учет в налоговой и получить ИНН через портал госуслуг

Россияне смогут встать на учет в налоговом органе и получить ИНН через портал «Госуслуги». Законопроект об этом подготовил Минфин, сообщили на сайте ведомства.

Сейчас для того чтобы встать на учет, нужно подать заявление в налоговый орган лично или через представителя либо направить заказным письмом по почте. Но можно заполнить заявление и на сайте ФНС, без посещения налоговой. Однако идти в отделение для получения свидетельства с ИНН все равно придется. Но вскоре такая опция появится на портале госуслуг. Законопроект, подготовленный Минфином, предполагает возможность подачи заявления через «Госуслуги» с использованием электронной подписи.

«Сервисы портала госуслуг активно расширяются, людям проще оформлять максимально возможное количество документов и получать услуги централизованно в одной точке», — отметил замминистра финансов Алексей Сазанов.

В Минцифры ранее рассказали, что теперь на портале госуслуг к электронному сертификату о вакцинации от коронавируса можно привязать данные загранпаспорта. На портале также доступно автоматическое формирование сертификатов на английском языке.