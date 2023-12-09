Подмосковье 09 декабря 2023, 22:28 Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать ПДД Unsplash

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Снег и сильный ветер ожидаются на выходных в Подмосковье. Представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий.

Автомобилистам также напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, следует быть более аккуратными на поворотах, съездах, мостах и эстакадах. Особую внимательность нужно проявить во дворах и на парковках.

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Сотрудники ведомства призывают пешеходов использовать световозвращатели в темное время суток, а также неукоснительно следовать ПДД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с обращениями жителей Московской области, поступающими на работу общественного транспорта.

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