09 декабря 2023, 22:28
Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать ПДД
Снег и сильный ветер ожидаются на выходных в Подмосковье. Представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий.
Автомобилистам также напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, следует быть более аккуратными на поворотах, съездах, мостах и эстакадах. Особую внимательность нужно проявить во дворах и на парковках.
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Сотрудники ведомства призывают пешеходов использовать световозвращатели в темное время суток, а также неукоснительно следовать ПДД.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с обращениями жителей Московской области, поступающими на работу общественного транспорта.
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ПДД
Водители
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