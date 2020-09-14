Идею разрешить россиянам водить машину с 16 лет раскритиковали в Госдуме

«У нас человек в возрасте 16 лет не понимает… 18 [лет] мы сделали. Юноши 18 лет, если аналитику взять, то гибнут, начиная с 18 и до 26-летнего возраста. Лихачество, лихачество, лихачество. Мы новое поколение России не должны губить на дорогах <…> поэтому мое мнение — нет», — заявил Москвичев.

Ранее Власов направил письмо с предложением снизить возрастной ценз на получение прав в России на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова. Парламентарий подчеркнул, что 16-летние люди могут уже работать и жить отдельно от родителей. Возможность управлять машиной с ранних лет позволит вовлечь молодежь в экономический процесс: им захочется стать самостоятельными и заработать на автомобиль.

Власов предложил разрешить учиться на права категории B с 15 с половиной лет.