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    14 сентября 2020, 10:19

    Идею разрешить россиянам водить машину с 16 лет раскритиковали в Госдуме

    Андрей Иванов

    Главе комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичеву не понравилась идея депутата Василия Власова разрешить россиянам садиться за руль с 16 лет. Руководитель думского комитета заявил во время беседы с РИА «Новости», что это «погубит новое поколение России на дорогах».
    Идею разрешить россиянам водить машину с 16 лет раскритиковали в Госдуме

    «У нас человек в возрасте 16 лет не понимает… 18 [лет] мы сделали. Юноши 18 лет, если аналитику взять, то гибнут, начиная с 18 и до 26-летнего возраста. Лихачество, лихачество, лихачество. Мы новое поколение России не должны губить на дорогах <…> поэтому мое мнение — нет», — заявил Москвичев.

    Ранее Власов направил письмо с предложением снизить возрастной ценз на получение прав в России на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова. Парламентарий подчеркнул, что 16-летние люди могут уже работать и жить отдельно от родителей. Возможность управлять машиной с ранних лет позволит вовлечь молодежь в экономический процесс: им захочется стать самостоятельными и заработать на автомобиль.

    Власов предложил разрешить учиться на права категории B с 15 с половиной лет.

    Новости SMI.FM