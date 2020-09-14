Автомобильные права предложили выдавать с 16 лет в России

Россиянам могут разрешить садиться за руль с 16 лет. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он поделился своей идеей в письме к начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в Российской Федерации, до 16 лет», — приводит RT текст письма депутата.

Власов предложил разрешить учиться на права категории B с 15,5 года. По его словам, 16-летние люди в своем возрасте могут уже работать и жить отдельно от родителей. Возможность управлять машиной с 16 лет позволит вовлечь молодых людей в экономический процесс: им самим захочется стать самостоятельными и заработать на машину.

С 1 апреля 2021 года в России будут принимать экзамены на права по новой схеме. Сдавать площадку будущим водителям больше не потребуется. Останутся только теория и город. Достаточно будет совершить единственную грубую ошибку (не пристегнуться или взять в руки телефон за рулем), чтобы провалить экзамен.