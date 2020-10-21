Госавтоинспекция запустит цифровую платформу с данными о нарушителях ПДД

Цифровая платформа с данными о нарушителях ПДД появится в России в начале 2021 года. Ее созданием занимаются специалисты МВД, Минкомсвязи и ГИБДД.

«На площадке МВД России совместно с Минкомсвязью создается витрина данных ГИБДД (открытая цифровая платформа). Завершение работ по ее созданию запланировано на начало 2021 года», — рассказали ТАСС в пресс-службе МВД.

Новый сервис поможет компаниям проверят своих водителей на наличие нарушений правил дорожного движения. Там же будет отображаться информация о лишении прав. Данные о нарушителях-иностранцах также добавят в общую базу.

Ранее стало известно, что Сбербанк собирается создать сервис с информацией о тратах и передвижаниях своих клиентов. Кредитная организация собирается продавать эти данные местным властям и бизнесу.

С помощью сведений о перемещениях граждан можно будет контролировать транспортные потоки и открывать новые торговые точки в тех местах, где больше всего в этом нуждаются. Также сервис поможет отследить миграционные потоки в стране, что пригодится в городском планировании.