Сбербанк создаст сервис с данными о тратах и передвижениях клиентов

Сбербанк будет продавать властям информацию о транзакциях и передвижениях своих клиентов. Банк будет собирать ее с помощью нового сервиса.

Пилотный проект геоаналитики будет собирать сведения о транзакциях россиян, сопоставлять их с физическим местонахождением клиентов, анализировать полученные данные и давать советы региональным властям и бизнесу. Рекомендации могут касаться, например, открытия новых торговых точек. В банке обещают, что вся информация будет обезличена.

«Сбербанк уже получил запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей. Геоаналитика может пригодиться и малому бизнесу», — рассказал РБК директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Станислав Карташов.

Также сервис поможет отслеживать миграционные потоки, передвижения граждан между городами. Это откроет новые горизонты в транспортном и городском планировании. Для отслеживания перемещений Сбербанк будет использовать сервис 2ГИС, который он приобрел в августе 2020 года.

Ранее в Сбербанке раскрыли новую схему действия мошенников. Они звонят клиентам кредитной организации и представляются прокурорами. Затем мошенники говорят о следственных действиях в отношении сотрудников банка и просят перевести деньги на сторонний счет.