Главную цель строительства Северного широтного хода назвали в Минтрансе

Министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, что строительство Северного широтного хода обеспечит потенциал для развития ямальских месторождений, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Губернатор региона Дмитрий Артюхов заявил, что Ямал намерен стать пилотным регионом для внедрения нового финансового механизма. Возведение широтного хода прокомментировал председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

«Сегодня один из главных шагов — как пойдет наша экономика. Это развитие предприятий, это занятость населения, это подтягивание новых инвестиционных компаний, которые будут участвовать в строительстве масштабного проекта», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что Северный широтный ход в ЯНАО построят благодаря новому механизму инфраструктурных кредитов.