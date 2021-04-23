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    23 апреля 2021, 12:48

    Главную цель строительства Северного широтного хода назвали в Минтрансе

    Полина Петрова

    Министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, что строительство Северного широтного хода обеспечит потенциал для развития ямальских месторождений, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

    Главную цель строительства Северного широтного хода назвали в Минтрансе

    Губернатор региона Дмитрий Артюхов заявил, что Ямал намерен стать пилотным регионом для внедрения нового финансового механизма. Возведение широтного хода прокомментировал председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

    «Сегодня один из главных шагов — как пойдет наша экономика. Это развитие предприятий, это занятость населения, это подтягивание новых инвестиционных компаний, которые будут участвовать в строительстве масштабного проекта», — подчеркнул он.

    Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что Северный широтный ход в ЯНАО построят благодаря новому механизму инфраструктурных кредитов.