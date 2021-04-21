СШХ на Ямале построят благодаря новому механизму инфраструктурных кредитов

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что Северный широтный ход в ЯНАО построят благодаря новому механизму инфраструктурных кредитов, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

По словам президента, государственные инфраструктурные кредиты позволят расширить горизонты планирования и улучшить уровень жизни в регионах. Помимо прочего, будут созданы новые рабочие места.

«Ямало-Ненецкий автономный округ совместно с нашими крупными компаниями с помощью предложенного механизма сможет запустить строительство Северного широтного хода. Это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики», — уточнил Путин.

Губернатор региона Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал готов стать пилотным субъектом для внедрения нового финансового механизма. Он поблагодарил главу РФ за доверие, оказанное округу.