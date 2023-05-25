Транспорт 25 мая 2023, 04:19 Глава Татарстана случайно показал новую модель «Москвича» в Китае РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Татарстана Рустам Минниханов опубликовал краш-тест китайского кроссовера JAC S3, который может пополнить новый модельный ряд «Москвича». В своем Telegram-канале глава республики сообщил, что в составе делегации посетил в Китае завод JAC.

«На испытательном полигоне провели краш-тест нашего автомобиля „Москвич“. Судя по результатам, система безопасности сработала „на отлично“», — отрапортовал Минниханов.

Реклама

На кадрах видно, как машина на невысокой скорости врезается в специально подготовленную стену. У нее гнется капот и срабатывают подушки безопасности.

Читатели главы республики тут же распознали модель автомобиля, которую Минниханов назвал «Москвичом». Шильдик московского завода получит компактный кроссовер JAC S3 второго поколения, выпускаемый в Китае с 2019 года.

Версия компактного кроссовера JAC для внутреннего рынка оснащеная исключительно атмосферным двигателем внутреннего сгорания объемом 1,5 литра мощностью 116 лошадиных сил в паре с механической коробкой передач или вариатором.

Ранее сообщалось, что две модели китайского автомобильного бренда Forthing производителя Dongfeng впервые появились на российском рынке. Это кроссовер T5 EVO и минивэн Yacht, которые привез импортер IXEN Motors Rus.