Глава S7: авиасообщение между странами восстановится через год

Коронавирус приостановил авиасообщение по всему миру. Возобновиться оно сможет через год, считают в S7. Такой прогноз обусловлен второй волной эпидемии, которая, вероятно, окажется тяжелее первой.

Основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев рассказал в интервью газете «Коммерсант», что государство растягивает пик заболеваемости применяемыми мерами. Это делается для того, чтобы у системы здравоохранения хватило ресурсов для поддержания тяжелых больных.

«Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии», — заявил Филев.

По его словам, во время второй волны действия со стороны государства будут аналогичными. Владелец S7 напомнил, что по схожему сценарию складывалась ситуация с испанкой.

«Даже испанка имела две волны. И вторая волна была более тяжелая, чем первая. Поэтому думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год», — заметил Филев.

По его мнению, после завершения кризиса пассажиропоток российских компаний уменьшится примерно вдвое. Крупные игроки рынка «с высокой вероятностью имеют шансы остаться в том или ином виде».

С 27 марта Россия приостановила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Исключение сделали только для эвакуационных рейсов, на которых вывозили россиян из-за рубежа. Грузовые, почтовые, гуманитарные и санитарные рейсы под запрет не попали.