«Аэрофлот» объяснил приостановку продажи билетов до августа

Авиакомпания «Аэрофлот» перестает продавать билеты на международные рейсы до появления информации о возобновлении полетов. Об этом сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

Как она рассказала РИА «Новости», это техническое решение. Компания приняла его, чтобы снизить нагрузку на офисы продаж и контакт-центры. Они сейчас занимаются «в связи с новыми и новыми циклами перебронирований».

«Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов», — подчеркнула Спивакова.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» не будет продавать билеты до 1 августа.

Россия с 27 марта приостановила авиасообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение сделано для эвакуационных рейсов, на которых россияне возвращаются из-за рубежа. Также запрет на полеты не распространяется на грузовые, почтовые, гуманитарные, санитарные рейсы.

Кроме того, могут летать пустые самолеты для прохождения техобслуживания, выполняющие транзитные полеты с посадкой для дозаправки в России. Правительство РФ в праве разрешать полеты по своему усмотрению.

По последним данным, в России 32 008 человек заразились коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 4070 новых случаев.