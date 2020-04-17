«Аэрофлот» объяснил приостановку продажи билетов до августа
Как она рассказала РИА «Новости», это техническое решение. Компания приняла его, чтобы снизить нагрузку на офисы продаж и контакт-центры. Они сейчас занимаются «в связи с новыми и новыми циклами перебронирований».
«Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов», — подчеркнула Спивакова.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» не будет продавать билеты до 1 августа.
Россия с 27 марта приостановила авиасообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение сделано для эвакуационных рейсов, на которых россияне возвращаются из-за рубежа. Также запрет на полеты не распространяется на грузовые, почтовые, гуманитарные, санитарные рейсы.
Кроме того, могут летать пустые самолеты для прохождения техобслуживания, выполняющие транзитные полеты с посадкой для дозаправки в России. Правительство РФ в праве разрешать полеты по своему усмотрению.
По последним данным, в России 32 008 человек заразились коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 4070 новых случаев.