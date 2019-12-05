ГИБДД ужесточит экзамен на права в части теории

«Знание конкретных пунктов ПДД не всегда помогает в реальной обстановке. Нужно дать водителю возможность предвидеть возникновение опасных ситуаций и избегать их. В список вопросов добавят вопросы про основы безопасности управления ТС. Так, люди знают, как себя правильно вести на дороге, но иногда нужно отступить от своего преимущества и предоставить его тому, у кого его нет», — рассказал заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Николай Гиляков.

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По его словам, иногда от буквы правил нужно с пониманием отступать, чтобы не случилось ДТП. Кроме того, рассматривается необходимость добавить вопросы по каждой конкретной категории транспортных средств, вопросы на медицинскую тему и вопросы психологического характера.

Также с октября 2020 года ГИБДД исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. Проект соответствующего постановления предстоит подписать главе российского правительства Дмитрию Медведеву.