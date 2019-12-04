В ГИБДД рассказали, зачем убирают «площадку» из экзамена на права
Упомянутый экзаменационный этап, уточнил замначальника ГУОБДД России Олег Понарьин, помимо прочего, дублирует внутреннее испытание автошкол. Его слова привело РИА «Новости».
Будущих водителей оставят без «площадки». И это умные перемены от ГИБДДПодробнее
«Площадка занимает очень много времени, в том числе служебного времени наших сотрудников», — заметил Понарьин.
Он назвал нецелесообразным повторять те экзамены, которые сдают в автошколах. Среди задач автоинспекторов — оценить, насколько кандидат в водители способен управлять транспортным средством в условиях реальности.
«Площадка» может пропасть из экзамена на водительские права уже с 1 октября 2020 года. ГИБДД готовит ряд изменений, среди которых есть и изменение порядка сдачи этих испытаний. Ожидается, что сдавать вождение на закрытой площадке не будут те, кто сдает права на управление легковыми автомобилями, мотоколясками, грузовиками и автобусами.