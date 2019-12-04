В ГИБДД рассказали, зачем убирают «площадку» из экзамена на права

В 2020 году ГИБДД планирует исключить «площадку» из сдачи экзамена на водительские права. Такая мера, полагают в Госавтоинспекции, научит будущих автомобилистов езде в реальных условиях.

Упомянутый экзаменационный этап, уточнил замначальника ГУОБДД России Олег Понарьин, помимо прочего, дублирует внутреннее испытание автошкол. Его слова привело РИА «Новости».

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«Площадка занимает очень много времени, в том числе служебного времени наших сотрудников», — заметил Понарьин.

Он назвал нецелесообразным повторять те экзамены, которые сдают в автошколах. Среди задач автоинспекторов — оценить, насколько кандидат в водители способен управлять транспортным средством в условиях реальности.

«Площадка» может пропасть из экзамена на водительские права уже с 1 октября 2020 года. ГИБДД готовит ряд изменений, среди которых есть и изменение порядка сдачи этих испытаний. Ожидается, что сдавать вождение на закрытой площадке не будут те, кто сдает права на управление легковыми автомобилями, мотоколясками, грузовиками и автобусами.