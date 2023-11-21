Транспорт 21 ноября 2023, 13:25 ГИБДД проведет рейд по проверке таксистов и водителей каршеринга в Москве ГИБДД Москвы проведет рейд среди водителей каршеринга и такси с 22 по 28 ноября Фото: Telegram-канал «Госавтоиспекция Москвы» / Соцсети

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Столичная Госавтоиспекция проведет с 22 по 28 ноября рейд, во время которого будет тщательно проверять водителей автомобилей каршеринга и такси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мера направлена на повышение безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений при эксплуатации каршеринговых автомобилей и такси, отметили в столичной Госавтоинспекции.

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В начале месяца в Москве провели рейд «Детское кресло». В рамках проекта работники дорожно-патрульной службы напомнили водителям основные правила движения. Кроме того, более 44 тысяч нарушений при перевозке детей пресекли в Москве с начала года.

Суммарно сотрудники столичной полиции выписали более 4,2 миллиона штрафов за непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулем.

Ранее российских автомобилистов предупредили о новом штрафе. Так, с 1 декабря начнут штрафовать за летнюю резину зимой.