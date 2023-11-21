Транспорт 21 ноября 2023, 03:34 Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе Адвокат Чугурян: с 1 декабря начнут штрафовать за летнюю резину зимой РИА «Новости»

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Сотрудники Госавтоинспекции начнут штрафовать водителей в России за езду на летней резине с 1 декабря. Об этом адвокат Татевик Чугурян рассказала в беседе с Lenta.ru.

Такую меру предусмотрели в постановлении правительства, которое начнет действовать с 1 декабря. Согласно постановлению, водителям запрещено ездить на летних шинах в зимний сезон и на зимних — в летний. Штраф за нарушение закона составит 500 рублей.

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Чугурян отметила, что в прошлой редакции этого документа неисправностью колес и шин считались износ, неправильный размер шин и так далее. С 1 же декабря езда на неправильной резине приравнивается к управлению неисправным автомобилем, заключила адвокат.

Правительство России ранее поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов при условии пересмотра штрафов и полномочий полиции. Сенатор предложил ввести штрафы до 30 тысяч рублей за езду на электросамокатах в пьяном виде.