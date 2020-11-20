ГИБДД будет делать экспресс-тесты на наркотики и алкоголь

По его словам, приборы отличаются от существующих алкотестеров тем, что выявляют наличие в организме наркотических средств. Пары алкоголя, как и прежде, будут искать в выдыхаемом воздухе, а запрещенные субстанции определят по слюне водителя.

Тест будет готов в течение нескольких секунд и позволит инспектору «вычленить употреблявших из транспортного потока». После этого водителя отправят на медицинское освидетельствование.

«Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне определять наркотическое вещество. Потом, после этого уже будут освидетельствовать», — рассказал Черников.

Когда появятся новые тестеры, начальник ГИБДД не уточнил.

О том, что ГИБДД тестирует экспресс-тесты для проверки водителей на наркотики, говорили еще в 2010 году. В 2019 году решили внести соответствующие изменения в законодательство. Сообщалось, что, скорее всего, инспекторы будут использовать кассетный тест для определения нескольких видов распространенных наркотиков — опиатов, марихуаны и так далее.