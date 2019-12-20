Водителей смогут на месте проверить на алкоголь и наркотики. И это спорное нововведение

Сотрудникам ГИБДД могут разрешить проверять водителей на алкогольное или наркотическое опьянение. Тестирование будет добровольным. В МВД уверяют, что можно отказаться и ничего за это не будет. Мнения опрошенных «360» разделились. Кто-то счел инициативу полезной для автолюбителей, а кто-то назвал дорогостоящей и излишней.

В разработанном МВД проекте постановления появился новый признак опьянения — показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ, пишут «Известия».

Сейчас автоинспекторы отправляют водителей на освидетельствование, если от них пахнет спиртным, есть нарушения речи или неустойчивость поз, сильно изменен цвет лица или наблюдается неадекватное поведение. Если предложенные изменения примут, сотрудники ГИБДД смогут предварительно проверять автолюбителей прямо на дороге.

Новый тест не заменит медосвидетельствование, а станет предварительной проверкой водителей. Алкогольное опьянение будут определять с помощью бесконтактного детектора выдыхаемого воздуха, наркотическое — портативным бумажным экспресс-наркотестом слюны.

«Отказ водителя от такой проверки не повлечет наступления каких-либо правовых последствий», — подчеркнули в пресс-службе МВД. Это позволит проверить «большее число водителей ⟨…⟩ не только при проведении целевых профилактических мероприятий, но и в ходе выполнения повседневных задач».

Быстро и удобно

Директор Национального общественного центра безопасности дорожного движения Сергей Канаев подтвердил «360», что процедура будет добровольной. Но если водитель откажется, ничто не помешает инспектору при наличии подозрений действовать по регламенту: вызвать свидетелей, оформить протокол и направить водителя на освидетельствование.

Водителям изменения также будут удобны. До сих пор, например, автолюбителей, везущих пьяную компанию с праздника, могли вполне логично отправить на освидетельствование. Теперь им достаточно будет добровольно сдать объективный экспресс-тест и спокойно ехать дальше.

«Проверки должны быть массовыми, в этом главный смысл инициативы. Чтобы инспектора могли быстро и выборочно проверять и искать нетрезвых водителей. В основном — на наркоманов», — сказал он.

По мнению Канаева, инициатива будет полезной для быстрой проверки нетрезвых водителей, а ее эффективность — достаточно высокой. Но как предложение реализуют в регионах, он предположить затруднился.

Недешевая лишняя инициатива

Член комитета по транспорту и строительству Дмитрий Ионин напомнил, что в сегодня автоинспекторы могут проверять водителей на алкоголь и наркотики просто на основании своего субъективного мнения. И точно также проверять всех, кого захотят. Поэтому законодательное закрепление инициативы ничего не изменит.

«Коррупцию это не увеличит. Потому что уже сегодня есть возможность для злоупотреблений. Но лучше бы сотрудников ГИБДД загнали в определенные рамки, чтобы облегчить водителям жизнь. Что факты наличия признаков опьянения регламентировали бы более детально. А здесь, к сожалению, идут по обратному пути. Позволяют им проверять даже без попыток объясниться», — сказал он.

По его мнению, экспресс-тестирование вряд ли может быть достоверным, тем более, что на их закупку потребуются бюджетные средства. «Удовольствие» это, подчеркнул он, недешевое. К тому же у сотрудников ГИБДД и без того много возможностей карать водителей. И любое движение в сторону того, чтобы дать еще больше полномочий, парламентарий приветствовать не может. Он считает его «излишком полномочий», который не улучшит безопасность на дорогах.

На благо водителей

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов пояснил, что в ситуации, если у инспектора есть сомнения в трезвости водителя, у него есть два варианта: отпустить или начать долгую процедуру освидетельствования, которая может не подтвердить опьянение. Тест на месте позволит оправдать подозрения и с большей уверенностью направлять автолюбителей к медикам.

«А если человек отказывается от такого прощенного освидетельствования — это повод инспектору задуматься, а не начать ли нормальную процедуру? Но инспектор может совершенно спокойно и отпустить такого человека», — добавил Шкуматов.

Никаких новых проблем, по мнению автоэксперта, водителям нововведение не принесет. Сейчас инспектор может остановить машины, понюхать воздух в салоне, заявить, что водитель выпивал и отправить на освидетельствование. А коррупция, напротив, может снизиться. Некоторые трезвые водители, не желая тратить время на медиков, могут предлагать взятки сотрудникам ГИБДД, а так им достаточно будет сделать тест и ехать по делам.