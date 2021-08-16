Перевод транспорта на газ предложили облегчить

Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) 6 августа направил в правительство письмо. В нем бизнес призвал облегчить процедуру регистрации машин, переведенных на газобалонное оборудование (ГБО). Сейчас процедуре мешает ставший с 1 июля обязательным ГОСТ 33670-2015.

Как разъяснила газета «Известия», переоборудованные на газ машины нужно проверять в специальных аккредитованных испытательных лабораториях (АИЛ). Оформление документов может занять несколько месяцев, так как их в стране всего 25. Поэтому союз попросил правительство разрешить временно не исполнять эту норму ГОСТа.

В письме СПГО к правительству сказано, что по состоянию на июль 2021 года установка ГБО в стране фактически прекращена

«Вместо десятков тысяч переводятся на газ сотни единиц транспорта. Из-за прогнозируемого уменьшения количества клиентов замораживаются смежные инвестиционные проекты строительства инфраструктуры ГБО, в том числе заправочных станций. Сотни предприятий отрасли сообщают о предстоящем уходе с рынка», — сказано в документе.

Исполнительный директор СПГО Артем Данилов сообщил, что Росаккредитация разрешила дистанционную процедуру с оценкой качества работ на основании подробных фото- или видеоматериалов из пунктов переоборудования.

«Но так как лабораторий и экспертов мало, то образуется очередь. Сейчас есть примеры, когда оформление занимает несколько месяцев. Из-за неприемлемого срока процедуры автовладельцы отказываются от перехода на газ», — заявил эксперт.

В Росаккредитации заявили, что вступление в силу нового ГОСТа определено решением Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Сначала он был предназначен для единичных транспортных средств. Но затем его действие распространили и на переоборудование автомобилей.

«Аккредитованная испытательная лаборатория в рамках своих компетенций обязана убедиться в том, что установленное на транспортное средство газобаллонное оборудование (ГБО) является оригинальным и сертифицированным», — добавили в Росаккредитации.

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