07 июля 2023, 22:02
ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси
ФСБ предоставят круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси
Круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси появится у ФСБ. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Служба заказа легкового такси <…> предоставляет подразделению органа Федеральной службы безопасности <…> круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленном для организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — указано в тексте документа.
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В законную силу документ вступит силу с 1 сентября текущего года.
В отдельных случаях, как указано в документе, ФСБ запрашивает у службы заказа легкового такси предоставление сведений, которые находятся в журнале регистрации заказов легкового такси. Этот журнал ведется в электронной форме.
Запрашиваемые данные служба заказа легкового такси предоставляет в течение трех рабочих дней, если в запросе стоит пометка «срочно». При отсутствии такой пометки данные предоставят в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса.
О том, что ФСБ предложили предоставлять доступ к информационным системам по сбору геолокации и данным о платежах за поездки в такси во внесудебном порядке стало известно в конце марта.
ФСБ
Такси
Михаил Мишустин
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