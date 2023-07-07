Транспорт 07 июля 2023, 22:02 ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси ФСБ предоставят круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси РИА «Новости»

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Круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси появится у ФСБ. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Служба заказа легкового такси <…> предоставляет подразделению органа Федеральной службы безопасности <…> круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленном для организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — указано в тексте документа.

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В законную силу документ вступит силу с 1 сентября текущего года.

В отдельных случаях, как указано в документе, ФСБ запрашивает у службы заказа легкового такси предоставление сведений, которые находятся в журнале регистрации заказов легкового такси. Этот журнал ведется в электронной форме.

Запрашиваемые данные служба заказа легкового такси предоставляет в течение трех рабочих дней, если в запросе стоит пометка «срочно». При отсутствии такой пометки данные предоставят в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса.

О том, что ФСБ предложили предоставлять доступ к информационным системам по сбору геолокации и данным о платежах за поездки в такси во внесудебном порядке стало известно в конце марта.