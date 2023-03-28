Общество 28 марта 2023, 12:24 Пассажиров российских такси отследят по геолокации и платежам ФСБ запросила доступ к базам такси для отслеживания маршрутов и платежей пассажиров РИА «Новости»

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Доступ к информационным системам по сбору геолокации и данным о платежах за поездки в такси во внесудебном порядке предложили предоставлять ФСБ. Об этом говорится в проекте постановления правительства России, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Документ предлагает предоставить службам заказа такси статус организатора распространения информации в интернете. Таким образом спецслужбы получат круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, включая электронные данные о геолокации машины, то есть о маршруте, а также о способах оплаты поездки пассажирами.

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В законопроекте прописано, что если служба заказа такси не может оперативно ответить на запрос ФСБ, то ей необходимо сообщить о сроках, необходимых для предоставления информации, с обоснованием, почему данные нельзя предоставить сразу.

Если запрос спецслужбы носит отметку «срочно», то агрегатору дадут три дня для передачи сведений. Судебный или процессуальный запрос для раскрытия информации не требуется.

Проект разработали в рамках реализации закона о такси, который вступит в силу 1 сентября. Его приняли в Госдуме в конце декабря прошлого года. Документ устанавливает требования к внутреннему и внешнему виду автомобиля, вводит понятия «легковое такси» и «агрегаторы», а также обязывает службы заказа открыть ФСБ удаленный доступ к базам данных.