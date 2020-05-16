Французский самолет совершил самый длинный внутренний рейс без посадок

Расстояние 16 129 километров преодолел Airbus A350 французской компании French bee, вылетев из аэропорта Таити в Париж. Это новый рекорд среди самых длинных беспосадочных внутренних рейсов в мире. Об этом сообщила компания-владелец борта на своей странице в Twitter.

«Мировой рекорд побит! French bee с гордостью сообщает о самом длительном беспосадочном внутреннем коммерческом рейсе, который совершил самолет Airbus №A350900. 16 129 километров между Таити и Парижем. Приземление в Орли в 16:49», — говорится в сообщении.

Ранее самолет доставил во Французскую Полинезию 20 тонн лекарств для борьбы с коронавирусом.

В эфире телеканала BFMTV главный пилот French bee Людовик Андре рассказал, что полет проходил при стандартных условиях эксплуатации самолета. Airbus A350 поднялся на среднюю высоту 12,5 километра и летел со скоростью 940 километров в час.

Таким образом удалось побить прежний рекорд в 15 715 километров, который установил борт авиакомпании Air Tahiti Nui 16 марта во время полета с Таити до парижского аэропорта имени Шарля де Голля.

Самым длинным беспосадочным коммерческим рейсом в истории остается перелет Boeing 787−9 авиакомпании Qantas Airlines из Нью-Йорка в Сидней. В октябре прошлого года борт преодолел 16 309 километров за 19 часов 14 минут.