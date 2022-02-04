Этический кодекс для автомобилистов и пассажиров предложили принять в России

Российские водители и пассажиры должны соблюдать этический кодекс. Такой документ предложила принять президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова.

По словам Холговой, этический кодекс необходимо включить в ПДД. В документе автомобилистам рекомендуют быть сдержанными и вежливыми на дорогах. За рулем стоит использовать дыхательные практики, а трассы не должны восприниматься в качестве «площадки для спортивных состязаний».

Авторы кодекса также рекомендуют пассажирам не заходить в общественный транспорт с едой, кофе и другими напитками. Исключение составляет обычная вода, уточнила радиостанция «Говорит Москва».

Ранее ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор плюс» Юрий Захаров сообщил, что в 2022 году водителям грязных автомобилей не грозит административная ответственность. Однако если госзнак машины не распознается из-за грязи, автолюбителю выпишут штраф. Специалист посоветовал водителям проверять состояние номеров перед каждой поездкой. Ожидается, что обновленная версия КоАП найдет действовать уже в марте.