Водителям объяснили, в каких случаях им грозит штраф за грязь

Водителям, эксплуатирующим грязный автомобиль, не грозит административная ответственность в 2022 году по правилам обновленного КоАП. Однако если госзнак машины не распознается из-за грязи, автолюбителю выпишут штраф. Об этом агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор плюс» Юрий Захаров.

Захаров объяснил, что в поправках к Кодексу об административной ответственности нет пункта о наказании за грязный автомобиль. Обновленная версия КоАП вступит в силу, скорее всего, в марте 2022 года.

Однако если государственные регистрационные номерные знаки не читаются из-за грязи, водителю грозит ответственность в виде штрафа до пяти тысяч рублей или лишения права управления автомобилем до двух месяцев.

Юрист посоветовал водителям перед каждой поездкой проверять зону номерного знака на предмет чистоты, чтобы избежать интереса со стороны сотрудников ДПС.

Автоюрист Дмитрий Славнов напомнил россиянам, что обжаловать ошибочно полученный штраф с дорожной камеры необходимо в течение 10 дней, затем он вступит в законную силу.

Ранее вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов заявил, что у прокуратуры не хватит ресурсов для отмены штрафов с дорожных камер без участия водителей, написала «Газета.ru».