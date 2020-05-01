Еще 45 вестибюлей закроются в столичном метро с 3 мая

Вестибюли станций будут временно закрыты с понедельника, 3 мая. Так, в новый список вошли вестибюли станций «Свиблово» и «Ботанический сад» Калужско-Рижской линий, где пассажиров стало значительно меньше. Через указанные вестибюли до самоизоляции москвичей за сутки проходило не менее 10,5 тысячи пассажиров, теперь — порядка 1,6 тысячи.

При этом сами станции продолжат работать. Вход и выход в город будет возможен через близлежащие открытые вестибюли.

В общей сложности из-за снижения пассажиропотока метрополитен закрыл вестибюли 78 станций.

В московском метрополитене ранее уже появились первые аппараты с обеззараживающей жидкостью для обработки рук. В ближайшее время в столичной подземке их количество увеличится. При этом на станциях с большим потоком пассажиров количество автоматов увеличат.