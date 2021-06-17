Электросамокатчикам в Башкирии ограничат скорость до 10 километров в час

В Башкирии планируют ввести правила передвижения на электросамокатах, ограничив скорость до 10 километров в час. Депутаты Госсобрания региона рассчитывают принять в республике закон, не дожидаясь решений на федеральном уровне, сообщил РБК.

Электросамокаты в Башкирии могут запретить использовать детям до 14 лет, за исключением катания в парковых зонах под присмотром родителей. На самокате разрешат ездить только одному человеку, при этом он должен быть в защитном шлеме, а в темное время суток еще и в светоотражающей одежде. Для нарушителей предусмотрят штрафы в размере от 1000 до 2000 рублей. Для злостных нарушителей штрафы составят от 3000 до 4000 рублей.

Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев отметил, что аварии с электросамокатами происходят уже постоянно. Поэтому они рассчитывают принять республиканский закон, чтобы обезопасить местных жителей, не дожидаясь принятия федерального закона.

Ранее в Уфе самокатчики сбили 84-летнего пенсионера, который был госпитализирован. Он получил сложный перелом и сейчас находится в тяжелом состоянии, его готовят к операции.