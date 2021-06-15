Сын рассказал о тяжелом состоянии пенсионера после аварии с самокатчиками в Уфе
Пенсионер, которого в субботу сбили электросамокатчики в Уфе, находится в тяжелом состоянии. Он получил сложный перелом, сейчас его готовят к операции. Об этом «360» сообщил сын пострадавшего.
Сын пенсионера рассказал «360», что его отца готовят к операции.
«Сейчас состояние тяжелое. Его взяли в операционную для установки металлоконструкций», — рассказал сын пенсионера.
У мужчины диагностировали перелом шейки бедренной кости. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, не мог двигаться.
Во вторник утром стало известно о поимке подозреваемых в наезде на мужчину. Уфимские полицейские задержали 21-летнего и 23-летнего уроженцев Дюртюлинского района.
В распоряжении «360» появилась запись с камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое молодых людей едут на электросамокатах. Затем можно заметить упавшего мужчину. Ему помогают подняться.
Электросамокатчики сбили пенсионера в Уфе в субботу, 12 июня. Это произошло около 18:30 возле торгового центра «Мир». Мужчину доставили в Республиканскую клиническую больницу.