Сын рассказал о тяжелом состоянии пенсионера после аварии с самокатчиками в Уфе

Пенсионер, которого в субботу сбили электросамокатчики в Уфе, находится в тяжелом состоянии. Он получил сложный перелом, сейчас его готовят к операции. Об этом «360» сообщил сын пострадавшего.

Сын пенсионера рассказал «360», что его отца готовят к операции.

«Сейчас состояние тяжелое. Его взяли в операционную для установки металлоконструкций», — рассказал сын пенсионера.

У мужчины диагностировали перелом шейки бедренной кости. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, не мог двигаться.

Во вторник утром стало известно о поимке подозреваемых в наезде на мужчину. Уфимские полицейские задержали 21-летнего и 23-летнего уроженцев Дюртюлинского района.

В распоряжении «360» появилась запись с камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое молодых людей едут на электросамокатах. Затем можно заметить упавшего мужчину. Ему помогают подняться.

Электросамокатчики сбили пенсионера в Уфе в субботу, 12 июня. Это произошло около 18:30 возле торгового центра «Мир». Мужчину доставили в Республиканскую клиническую больницу.